التحقق من الحالة الصحية لـ6 روس مصابين في حادث سير بتركيا

أعلن المكتب الصحفي لوكالة السياحة الروسية، اليوم السبت، أنه يتم التحقق من المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لستة سائحين روس أصيبوا في حادث سير في تركيا، بينما لم يصب تسعة عشر شخصا آخرين بجروح خطيرة.

وأضافت الوكالة الروسية أنه "وفقا لآخر التقارير، لم يصب 19 سائحا بإصابات خطيرة، وسيتم نقلهم إلى فندقهم بعد الفحص الطبي، كما يجري التحقق من الحالة الصحية لستة سائحين روس آخرين"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وذكرت أنه وفقا للبيانات الأولية من السفارة الروسية وشركة السياحة، كان هناك 32 سائحا داخل الحافلة التي انقلبت في حادث مروري في تركيا، توفيت امرأة وأصيب 26 آخرون تم نقلهم إلى المستشفيات.