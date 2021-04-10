توقعات بإقبال كبير على مجمعين صناعيين بأسيوط وأسوان

توقع دكتور خالد حمزة عضو اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط زيادة حجم الاستثمارات فى الصعيد بالتزامن مع عزم وزارة الصناعة طرح مجمعين صناعيين جديدين الايام القليلة المقبلة فى أسيوط وأسوان.

واضاف حمزة ان مناخ الاستثمار فى مصر وخاصة فى الصعيد بدأ يتحسن كثيرا بالتزامن مع الطفرة الكبيرة التى شهدتها محافظات الصعيد خاصة فيما يتعلق بالطرق والموانئ والمطارات.

وتابع رئيس جمعية مستثمرى أسيوط ان تخفيض تكلفة الاقراض التى اطلقها البنك المركزى، اضافة إلى مباردة سداد الديون نجحت فى عودة الكثير من القطاعات المعطلة إلى السوق.

وأوضح عضو اتحاد المستثمرين ان المناطق الصناعية بالاقاليم من اكثر المناطق التى استفادت من مبادرة دعم قطاع الصناعة، كانت معظم المصانع تعانى من مشاكل مع البنوك بسبب تراكم الديون والفوائد وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع العاملة بسبب الركود الذى ضرب السوق.

الجدير بالذكر أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كشفت عن عزم الوزارة طرح مجمعين صناعيين بأسيوط واسوان خلال الشهر الجارى.

ليضافوا إلى 7 مجمعات الصناعية الجديدة التى اعلنت عنهم الوزارة فى وقت سابق بإجمالى 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترًا إلى 792 مترا.