مسؤول فلسطيني: نرحب بموقف الكنائس الأميركية من أجل السلام

أعرب عضو المجلس الثوري الفلسطيني، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، عن تقدير حركته للمواقف المتخذه من قبل الكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، والذي أكدوا فيه أهمية المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني والتي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن.

وقال القواسمي، في بيان اوردته وكالة الانباء الفلسطينية، اليوم السبت، إن تأكيد الكنائس في رسالتهم المرسلة للإدارة الأميركية على ضرورة إعادة العلاقة مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة فتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وعدم السماح لإسرائيل باتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من استعمار استيطاني وهدم البيوت دون معاقبة ومحاسبة هو موقف محل تقدير من قبل الشعب الفلسطيني.