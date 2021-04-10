الأردن: خطة متكاملة بإحدى المحافظات لجعلها خالية كورونا

أعلنت السلطات الصحية الأردنية إعداد خطة تطعيم متكاملة بالتعاون مع مديرية صحة محافظة العقبة، تتضمن لإطلاق حملة تطعيم من خلال 14 مركز تطعيم، موزعة في كل مناطق المحافظة تستهدف المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات لجعل مدينة العقبة خالية من كورونا.

وأوضح مفوض السياحة والاقتصاد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي، في تصريح أوردته وكالة الانباء الاردنية اليوم السبت، أنه جرى إرسال الخطة للجهات المعنية في الحكومة الاردنية للموافقة عليها، ومن المتوقع أن يتم تزويد العقبة بالتطعيمات خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار إلى أنه في حال تطبيق الخطة، وكانت نسبة التطعيم عالية ستعلن العقبة مدينة خالية من كورونا نتيجة الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها وسيسهم ذلك في تشجيع القطاعين السياحي والتجاري على الاستمرار في العمل لساعات اكثر في مدينة العقبة.