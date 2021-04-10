مسؤول طبي ليبي: المضاعفات المصاحبة لتطعيمات كورونا أمر اعتيادي

قال رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن المضاعفات المصاحبة للتطعيمات الخاصة بفيروس كورونا هي "أمر اعتيادي"، تصاحب أية تطعيمات عادية، مؤكدا أن هناك أطباء يتابعون جميع المواطنين المتحصلين على اللقاح لمراقبة أي أعراض جانبية.

وأضاف النجار، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، وفقا لبوابة الوسط الليبية، "على جميع المواطنين التسجيل في المنظومة الإلكترونية للقاح لتكوين مناعة مجتمعية حتى تتوقف الوفيات والمضاعفات والقضاء على الوباء".

ولفت إلى أن كميات اللقاح تكفي كل الليبيين بمن فيهم الأجانب والمقيمون، مؤكدا أنه سيتم توزيع اللقاح على كافة مراكز التطعيم في كل أنحاء ليبيا، مضيفًا أن التطعيمات جاهزة لإعطائها للفئات المستهدفة والتي تم تحديدها حسب الأولوية وهي الكوادر الطبية والطبية المساعدة المتعاملة مع مرضى كورونا، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بغض النظر عن العمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس "كورونا" من مقر فرع المركز بسوق الجمعة، بتطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي.