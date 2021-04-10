شركات السياحة تترقب قائمة الأسعار الجديدة للنقل السياحى

يترقب الوسط السياحى اعتماد غرفة شركات السياحة لقائمة الاسعار الجديدة للنقل السياحى لهذا العام وذلك بعد أن انخفضت أسعار النقل خلال الفترة الماضية عقب انخفاض حركة السياحة العالمية لأقصى درجة والتى وصلت إلى حرق الاسعار بين الشركات، وبعضها فى محاولة منها لتعويض نزيف الخسائر التى تتعرض له الشركات خلال عام كامل بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال محمد محمود عضو غرفة شركات السياحة والمدير العام لإحدى شركات النقل السياحى إن الاسعار المقدمة الآن من قبل شركات النقل السياحى العاملة بالسوق متدنية جدا والتى تصل إلى 2000 جنيه للاتوبيسات السياحية 63 راكبا والتى تقطع مسافات فى السفريات تصل إلى 500كم..

لافتا إلى أن الاسعار القديمة كانت سارية لمدة عام وفى حالة أى زيادة سيادية لأسعار المحروقات تتم زيادة التشغيلات بنسبه مئوية مناسبه للزيادة.

وأشار محمود إلى أن الاسعار الجديدة غير شاملة ضريبة القيمه المضافة، وكذلك مبيت السائق خارج القاهرة يتحمله المستأجر.. على ان تكون اليومية 8 ساعات ونصف يومية 4 ساعات والمطار 3 ساعات.. كما لا تشمل هذه الاسعار تذاكر المزارات السياحية وبارك المتحف على شركة السياحة المستأجرة.. بالاضافة إلى أن تشغيلات السياحة الخارجية غير شامله الاكراميات.. أما تشغيلات السياحة الداخلية فهى شاملة الإكرامية.