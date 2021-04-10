شارل ميشال: رد الفعل إزاء موقف تركيا مع رئيسة المفوضية كان سيفاقم الموقف

ذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنه ربما كان خاطر بخلق واقعة دبلوماسية أكثر خطورة حال أبدى رد فعل عندما لم يتم تخصيص مقعد لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، خلال لقائها وميشال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا.



وجلست فون دير لاين على أريكة بعيدة عن ميشال وأردوغان.



ونقلت صحيفة "تا تيا" اليونانية، عن ميشال القول للصحفيين في بروكسل: "إذا ما كنت تفاعلت (بطريقة مختلفة) أمام جميع الكاميرات، ربما كنت خلقت موقفا أكثر خطورة"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



وتشير التصريحات، إلى زيارة قام بها مسؤولو أوروبا إلى أنقرة يوم الثلاثاء، عندما دخل ميشال وفون دير لاين وأردوغان غرفة لإجراء مناقشات مع الرئيس التركي، ولم يكن هناك سوى مقعدين للمشاركين الرئيسيين.



وجلس أردوغان وميشال، على المقعدين اللذين تصدرا المشهد، في حين جلست فون دير لاين على أريكة مجاورة.



ونقلت الصحيفة اليونانية عن ميشال القول: "أنا في غاية الأسف لما حدث. إذا كان ممكنا، لعدت إلى هناك وأصلحت الموقف".



وأضاف ميشال، أن فون دير لاين أعربت عن استيائها حيث إنها استوعبت الرسالة.



وأضاف: "كان الأمر سيشبه فرض الوصاية إذا ما تدخلت".