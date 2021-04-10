«التصديرى للصناعات الغذائية» يطالب باستراتيجية لمضاعفة الصادرات

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طالب هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الحكومة بضرورة وضع برنامج واضح واستراتيجية شاملة من اجل مضاعفة حجم الصادرات والوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار.

وأضاف برزى أن مضاعفة الصادرات ليس امرا مستحيلا ولكنه يتطلب وضع اجندة شاملة وواضحة تسهم فى تحفيز المصانع، وتعمل على حل جميع العقبات التى تواجة الشركات.

وتابع برزى ان تخفيض تكلفة التصنيع من أهم الطرق التى يمكن ان ترفع المزايا النسبية للمنتج المحلى وهو ما سيعمل على زيادة معدلات تصديره إلى مختلف الاسواق العالمية.

وقال برزى إن وجود خريطة وخطة عمل واضحة المعالم، وتشريعات محفزة وقرارات مدروسة وتكلفة اقراض مخفضة سيعمل على الفور فى زيادة معدلات الانتاج والتصدير بشكل مباشر.

ولفت رئيس المجلس التصديرى إلى ضرورة وضع خريطة واضحة للأسواق التصديرية التى يجب التركيز عليها لوجود فرص لتنمية الصادرات لها وللمنتج المصرى ميزة تنافسية بها.

وقال برزى إن كل قطاع تصديرى له مشاكل مختلفة، وبالتالى هناك ضرورة لدراسة مشاكل كل قطاع على حدة حتى تستطيع المصانع تجاوز تلك المشاكل والنفاذ إلى مختلف الاسواق.

واشار برزى إلى ضرورة وجود مكاتب تمثيل خارجية يمكنها المساعدة فى ابرام العديد من العقود التصديرية الجديدة للشركات والمصانع.

وأكد برزى أن حل مشكلة الشحن فقط فى الاسواق الأفريقية يمكن ان يسهم فى زيادة كبيرة للصادرات المصرية باعتبارها المشكلة الاكبر التى تواجه معظم الشركات الصغيرة والكبيرة.