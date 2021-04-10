أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه جرى إعطاء 38.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 313 ألفًا و520 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين سبعة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 16 أسبوعًا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وصل إلى 4.38 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفًا و224 حالة حتى الآن.

ومضى قرابة عام وعشرة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.