الرئيس التونسي يؤكد دعمه لتوطيد العلاقات مع مصر

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، دعمه لتوطيد العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين، معربا عن سعادته بزيارة مصر ولقاء أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهدته المباحثات الثنائية من تشاور وتنسيق وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا التى تهم الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، بمقر إقامته في القاهرة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن الترحيب بضيف مصر الكبير في أول زيارة له إلى مصر، متمنياً له طيب الإقامة فى بلده الثاني خلال الزيارة، كما وجه التهنئة للرئيس التونسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للشعب التونسي الشقيق الرخاء والتقدم.

وأشاد رئيس الوزراء بما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات بين الرئيس سعيد، وأخيه الرئيس السيسي من ملفات تعاون بين الجانبين، وبإعلان عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ عاماً للثقافة المصرية التونسية.

كما أعرب مدبولي عن شكر الحكومة المصرية لما تضمنه حديث الرئيس سعيد خلال المؤتمر الصحفى من مواقف داعمة لمصر.

وأكد رئيس الوزراء على تطلع مصر لعقد الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، على أن يسبقها التحضير الجيد لجدول الأعمال، وعقد اجتماعات اللجان النوعية، ولجان الخبراء المنبثقة عن اللجنة.