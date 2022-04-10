رئيس أوكرانيا يبحث مع المستشار الألماني العقوبات المفروضة على روسيا



قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، لافتًا إلى أنهما أكدا على أهمية تحديد هوية مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم.



وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن الجانبين ناقشا العقوبات المفروضة على روسيا، وتقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا



وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن استخدام روسيا للقوة «كارثة ستطال الجميع حتما».



وجدد في خطاب ألقاه في ساعة متأخرة من، مساء السبت، مناشدته للحلفاء الغربيين، لفرض حظر كامل على منتجات الطاقة الروسية وإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.



والتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع زيلينسكي في كييف، يوم السبت، وتعهد بتقديم مركبات مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن، إلى جانب دعم إضافي لقروض من البنك الدولي.



واعتمد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيماوية وغيرها من المنتجات. وما زالت واردات النفط والغاز من روسيا كما هي.



وقال جونسون، في حديث إلى الصحفيين مع زيلينسكي، إن دعم أوكرانيا يهدف إلى ضمان «عدم تعرضها للترهيب مرة أخرى وعدم ابتزازها مجددا وعدم تهديدها بالطريقة نفسها مرة أخرى».



وكان جونسون، أحدث زعيم أجنبي يزور كييف بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة، مما يمثل عودة إلى حد ما للحياة الطبيعية في العاصمة، وقالت إيطاليا إنها تعتزم إعادة فتح سفارتها هذا الشهر.