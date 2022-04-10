صحيفة يابانية: طوكيو تواجه صعوبة في توسيع جبهة عقوبات موحدة ضد موسكو

قالت صحيفة "جابان تايمز"، إن اليابان التي تتماشى مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الحفاظ على عقوبات قوية على روسيا جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تريد أيضا أن تنضم دول جنوب شرق آسيا إلى هذا الجهد من أجل زيادة الضغط ومنع موسكو من إيجاد ثغرات تسمح لها بالالتفاف على الإجراءات العقابية.

وأكدت الصحيفة -في سياق تقرير لها نشرته اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني- أنه ثبت أن مهمة توسيع جبهة موحدة ضد روسيا صعبة لأن بعض الدول في جنوب شرق آسيا لديها علاقات قوية مع موسكو.

وكانت اليابان والفلبين -العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا- قد عقدت في طوكيو يوم أمس السبت أول محادثات أمنية بصيغة (2+2) بين وزراء خارجية ودفاع البلدين، وقال الوزراء -فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، في بيان مشترك- "إن العدوان على دولة عضو في الأمم المتحدة والذي ينتهك سيادتها وسلامتها الإقليمية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الذي يحظر استخدام القوة، وهو أيضا انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة"، إلا أن البيان لم يذكر اسم روسيا ولم يتطرق إلى العقوبات المفروضة عليها.

يُشار إلى أنه من بين دول الآسيان العشر تتمتع فيتنام ولاوس بعلاقات عميقة مع روسيا، وفي اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس الماضي تم تمرير قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات بدعم من أكثر من 90 دولة من بينهم اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لكن فيتنام ولاوس كانتا من بين نحو 20 دولة صوتت ضد هذا القرار، كما أن الآسيان ككل مترددة في اتخاذ موقف حازم ضد روسيا.

وكان بيان مشترك صدر في 3 مارس دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في الآسيان إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنهم تجنبوا أي إشارة مباشرة إلى روسيا، بعد ذلك قررت سنغافورة فقط فرض عقوبات على موسكو، وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية "إن دول جنوب شرق آسيا ليست قوية، فمع عدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضد روسيا فإنهم يجدون صعوبة في فرض عقوبات على روسيا"، فيما حث رئيس قسم الشؤون الخارجية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان ماساهيسا ساتو الحكومة على العمل الجاد لمنع دول آسيا من توفير ثغرات عقابية تستغلها روسيا، وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الحكومة ستستمر في مطالبة الدول الآسيوية باتخاذ موقف صارم ضد روسيا، لكن لم يتم اتخاذ خطوات كبيرة منذ ذلك الحين.