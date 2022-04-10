4 أرقام سلبية للأهلي بعد خسارته أمام المصري في الدوري

تلقى النادي الأهلي هزيمة من المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري الممتاز.

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 31 في صدارة الدوري العام، وهو نفس رصيد الزمالك الذي يتواجد في المركز الثاني.

وخلفت هذه الهزيمة أرقام سلبية للأهلي رغم استمراره على صدارة ترتيب الدوري العام:

الهزيمة الأولى في الدوري

وخسارة الأهلي هي الأولى في الدوري الممتاز، حيث لم ينجح أي فريق قبل المصري الفوز على الأهلي الذي لعب 12 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل واحدة وتلقى الهزيمة اليوم.

صدارة الدوري في خطر

توقف رصيد الأهلي بالهزيمة من المصري عند النقطة 31، وفي المقابل فاز الغريم التقليدي نادي الزمالك على مصر المقاصة وبالتالي تقاسم القطبين صدارة الدوري، مع مراعاة لعب الفريق الأحمر مباراة أقل.

الهزيمة الأولى للأهلي من 6 سنوات

هزيمة اليوم ليست الأولى للأهلي أمام المصري على برج العرب، بل يرجع أخر فوز للفريق البورسعيدي يوم 13 يونيو 2016، ووقتها تلقت شباك الأهلي 3 أهداف مقابل هدف، وبعدها بست سنوات ينجح المصري في تكرار فوزه اليوم ولكن بهدف دون رد.

الخسارة الأولى لموسيماني أمام معين الشعباني

وكان لقاء اليوم السبت هو الثالث بين بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي ومعين الشعباني، المدير الفني للمصري، ولم يعرف موسيماني طعم الهزيمة في المباراتين الماضيتين، ليتذوق الجنوب إفريقي الخسارة الأولى من مدرب الترجي التونسي السابق.