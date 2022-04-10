البطريرك الماروني: لبنان شهد خطوات إيجابية الأسبوع الماضي ولابد من الاستفادة منها

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن الدولة شهدت خطوات إيجابية خلال الأيام الماضية، داعيا إلى الاستفادة منها وتوظيفها في الإطار الوطني.



وأوضح البطريرك الماروني - في عظته، اليوم بـ"أحد الشعانين" - أن الأسبوع شهد عدة خطوات إيجابية، منها إعلان زيارة قداسة البابا فرنسيس للبنان في يونيو المقبل والاتفاق المبدئي مع خبراء صندوق النقد الدولي وعودة سفراء الدول الخليجية إلى لبنان، مؤكدا أن زيارة قداسة البابا فرنسيس تأتي في سياق سعي الكرسي الرسولي إلى مساعدة لبنان للخروج من أزمته العميقة، وإبقائه بين منظومة الأمم الديمقراطية.



وحول الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، قال الراعي "إن اللبنانيين ينتظرون من الحكومة ومجلس النواب الإسراع في إقرار القوانين التطبيقية لهذا الاتفاق ولإجراء الإصلاحات المتفق عليها كأساس وشرط للحصول على المال اللازم".



ونوه بأن عودة سفيري المملكة العربية السعودية ودولة الكويت إلى لبنان تعكس مدى الصداقة والتعاون بين هذه الدول ولبنان.. مشيرا إلى السير الجدي في إعداد الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل، معتبرا أنها وسيلة لإحداث الفرق بين الحاضر والمستقبل، بتكوين مجلس نيابي يحقق حلم التغيير وإرادة الشعب، كما أن الانتخابات النيابية مسؤولية وطنية في ظروف تحتاج إلى تجديد الحياة السياسية والجماعة السياسية وتغيير الأداء والخيارات.