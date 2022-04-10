 بعد تأهلها لجولة الإعادة.. لوبان: سأقوم بتنظيم فرنسا خلال 5 أعوام - بوابة الشروق
الأحد 10 أبريل 2022 11:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

بعد تأهلها لجولة الإعادة.. لوبان: سأقوم بتنظيم فرنسا خلال 5 أعوام

(د ب أ)
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 11:24 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 11:24 م

أكد المرشحة اليمينية مارين لوبان، التي تأهلت إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، على استقلال فرنسا وقيمها.

وقالت لوبان التي ستواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أسبوعين، مساء اليوم الأحد إن "رؤيتين متعارضتين للمستقبل" انتصرتا.

وقالت لوبان إنها ستضمن الاستقلال الوطني وقدرة المواطنين الفرنسيين العاديين على اتخاذ القرار لأنفسهم "سأقوم بتنظيم فرنسا خلال خمسة أعوام".

وأضافت لوبان (53 عاما) " الأمر الذي هو على المحك يوم 24 أبريل، ليس اختيار الظروف، ولكن اختيار من أجل المجتمع، اختيار من أجل الحضارة..أي مكان نريد أن نمنحه للشعب ضد سلطة المال يعتمد على صوتك".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك