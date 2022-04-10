لم يطرأ تغير يذكر على حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مقارنة بنفس الوقت أمس عند 4ر80 مليون حالة ، حتى الساعة 0201 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي تقل عن 1ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد 985 ألفا و239 وفاة.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 13ر9 مليون حالة، دون تغيير كبير عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت تكساس زيادة بنسبة 5ر0% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس ، ليصل الإجمالي إلى 78ر6 مليون حالة.

وشهدت كانساس أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث توفي 105 أشخاص.