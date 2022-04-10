صندوق النقد الدولي يناقش مع سريلانكا قرضا محتملا

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سوف يجري مناقشات مع كبار صانعي السياسة في سريلانكا خلال "الأيام والأسابيع المقبلة" حول برنامج دعم محتمل لمساعدة الدولة الجزيرة في تجاوز أزمة اقتصادية تفاقمت حتى وصلت إلى اضطراب سياسي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لسريلانكا، ماساهيرو نوزاكي، قال في بيان: "تلقينا طلبا من السلطات (السريلانكية) للحصول على برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وبدأنا التعامل على المستوى التقني مع فرق في وزارة المالية والبنك المركزي.. إننا ملتزمون بمساعدة سريلانكا بما يتفق مع سياساتنا".

وعينت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا لجنة استشارية لتقديم إرشادات حول كيفية تعامل الدولة مع أزمتها الحالية ومع مقرضين خارجيين، مثل صندوق النقد الدولي.

وتواجه سريلانكا أزمة في ميزان المدفوعات، وتسعى جاهدة لسداد مقابل الواردات وديون الخدمات مع تضاؤل ما لديها من النقد الأجنبي.

وقال نوزاكي في البيان إن صندوق النقد الدولي "قلق للغاية إزاء الأزمة الاقتصادية الحالية في سريلانكا والمصاعب التي يعاني منها شعبها، ولا سيما الفقراء والفئات الأكثر ضعفا.. نراقب التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب".