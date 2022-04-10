



سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء.



وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 9ر 710 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 7ر5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 7ر582 مليون جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 84ر1%؛ ليبلغ مستوى 61ر10897 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط (إيجي إكس 70) بنسبة 49ر2%؛ ليبلغ مستوى 75ر1853 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 27ر2%؛ ليبلغ مستوى 68ر2816 نقطة.