البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن عمران خان بعد أسابيع من التوترات

صوت اليوم السبت البرلمان الباكستاني لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ليتم عزله عن منصبه بعد أسبوع من التطورات السياسية، ليصبح أول زعيم منتخب في تاريخ البلاد يعزله البرلمان.

وصوت ما مجموعه 174 مشرعا من المعارضة الموحدة ضد رئيس الوزراء، أعلى من حاجز الـ 172 نائبا وهو النصاب المطلوب لإقالة نجم الكريكيت السابق /69 عاما/ من منصبه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم إجراء التصويت بعدما استقال رئيس البرلمان أسد قيصر قبل وقت قصير من منتصف الليل بعدما عرقل التصويت خلال النهار رغم أمر من المحكمة العليا بالمضي قدما فيه.

وأصبح خان أول رئيس وزراء في تاريخ باكستان تتم الإطاحة به عبر تصويت بعدم الثقة، وهي الطريقة الدستورية الوحيدة لإطاحة برئيس الحكومة.

وتعني الإطاحة بخان أنه لم يكمل من قبل أي رئيس وزراء في البلاد مدة ولايته في تاريخ البلاد الملطخ بالاغتيالات والإعدامات والانقلابات على أيدي الجنرالات أصحاب النفوذ.

ومن المحتمل أن يحل محله شهباز شريف، الشقيق الأصغر لنواز شريف رئيس الوزراء السابق الذي تولي المنصب ثلاث مرات، يوم الأحد أو الاثنين.

ووصف شريف نجاح التصويت بأنه انتصار عظيم لصالح الديمقراطية من شأنه إعادة بناء باكستان.

وقال في خطاب عقب التصويت: "لن نسعى إلى الثأر. لن نسجن أشخاصا، لكن القانون سيأخذ مجراه".

كانت إدارة خان ألقت القبض على عدد من زعماء المعارضة من بينهم شريف على خلفية تهم فساد لم يتسن إثباتها في المحاكم على مدار سنوات.