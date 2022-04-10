بدء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بمختلف أنحاء فرنسا في الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ويحق لنحو 7ر48 مليون شخص مسجل في الكشوفات الانتخابية، الإدلاء بأصواتهم.

ويأمل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية ثانية. فيما تعتبر المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان أكبر منافسيه في الانتخابات.

ومن غير المتوقع أن يتم حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد: إذا لم يحصل أي من المرشحين الـ12، وهو الأمر المؤكد تقريبا ، على أغلبية مطلقة ، سيخوض جولة الإعادة في 24 نيسان/أبريل، المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات.

وثمة مخاوف بشأن ضعف نسبة الإقبال على التصويت.

وهناك ثلاثة من كل عشرة من الفرنسيين لم يحسموا أمرهم بشأن من الذي سيصوتون له وذلك وقت قصير من الانتخابات.