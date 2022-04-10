رئيس اتحاد الأدباء الموريتانيين: نسعى للم شمل كل الهيئات والأندية الأدبية

قال الشاعر الدكتور الخليل ولد النحوي رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مساء اليوم السبت إن الاتحاد يهدف إلى إحياء روح الاتحاد وجعله خيمة للأدب والشعر، ولم شمل كل الهيئات والأندية الأدبية.

جاء ذلك خلال ندوة علمية في نواكشوط تحت عنوان"ماء الوصال"، ضمن برنامج خيمة الأدب الذي يسعى الاتحاد إلى تنظيمها بشكل دوري.

وأضاف النحوي وهو من مؤسسي الاتحاد في سبعينيات القرن الماضي وانتخب مؤخرا على رئاسته ان اتحاد الادباء يسعى التشاور مع الهيئات الثقافية والأدبية حول مختلف القضايا، والتعريف بهذه الهيئات و تقديم برامجها ومختلف انجازاتها الادبية بهدف إثراء الساحة.

واستعرض اللقاء الاول من نوعه منذ فترة برامج الاتحاد وخططه المستقبلية وأهم ما تحتوي من مسابقات وندوات وبرامج للنشر، كما كان فرصة لبعض المتدخلين لإبراز أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض طريقهم وطرحها للنقاش.

وكانت وزارة الثقافة الموريتانية قد استحدثت العام الماضي اتحادا للادب الشعبي انفصل بموجبه عن الاتحاد ليصبح الاتحاد خاصا بأدباء وشعراء الضاد.