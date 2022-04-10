برشلونة يحقق فوزًا مثيرا على ليفانتي بالدوري الإسباني

حقق نادي برشلونة فوزًا مثيرا على ليفانتي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب سيوتات دي فالنسيا، لحساب الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وسجل خوسي لويس موراليس الهدف الأول لليفانتي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، وفشل ليفانتي في إحراز الهدف الثاني بعد أن أهدر روجر ماجي ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 56.

واستطاع بير إيميريك أوباميانج أن يعادل النتيجة لصالح برشلونة بعد أن سجل هدف التعادل في الدقيقة 59 وفي الدقيقة 63 سجل بيدرو جونزاليس الهدف الثاني للبرسا، وعادل جونزالو ميلير النتيجة لليفانتي في الدقيقة 83.

لكن في الدقيقة 90 استطاع لوك دي يونج في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة، لتنتهي المباراة بفوز مثير للبرسا وتعزيزه للمركز الثاني في ترتيب الليجا.