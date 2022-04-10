المصري: طلبنا زيادة أعداد الجماهير أمام نهضة بركان في الكونفدرالية

علق كريم ذكري، مدير الكرة بالمصري البورسعيدي، على فوز فريقه على الأهلي، مساء أمس في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري بهدف دون رد، كاشفا عن استعدادات فريقه للمواجهة المرتقبة في الكونفدرالية.

وقال كريم في تصريحات عقب المباراة عبر إذاعة "الشباب والرياضة": «استطعنا أن نحد من خطورة الأهلي، مع خطف هدف في ظل استغلال سرعات حسن علي وجريندو، في المقابل كان هناك تسرع كبير من لاعبو الأهلي».

وأضاف: «حققنا 3 نقاط مهمة أمام فريق كبير بحجم الأهلي، وهذا كان اختبار قوي قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية، لدينا تركيز كامل من أجل هذه البطولة».

وشدد: «مواجهة الأهلي جمعت بين اثنين من أفضل المدربين في إفريقيا، كان لقاء قوي خارج الخطوط، ولكننا نجحنا في السيطرة على المباراة بلعب الكرة على الأرض».

وأتم: «نستعد بشكل جيد جدا لمواجهة نهضة بركان، ونسعى لتحقيق الفوز في المباراتين من أجل التأهل، نريد المنافسة على اللقب، وطلبنا زيادة أعداد الجماهير، نتمنى دعم الجميع من أجل تحقيق الفوز».