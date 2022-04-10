ماكرون وزوجته يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

أدلى الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت ماكرون، مساء اليوم الأحد، بصوتهما في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بمختلف أنحاء فرنسا في الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية، صباح الأحد، إذ يحق لنحو 48.7 مليون شخص مسجل في الكشوفات الانتخابية، الإدلاء بأصواتهم.

ويأمل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية ثانية، فيما تعتبر المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان أكبر منافسيه في الانتخابات.

ومن غير المتوقع أن يتم حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد؛ إذا لم يحصل أي من المرشحين الـ12، وهو الأمر المؤكد تقريبا، على أغلبية مطلقة، سيخوض جولة الإعادة في 24 أبريل، المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات.

وسجلت لوبان ارتفاعا بنسب التأييد لها في نوايا التصويت لتصل إلى 21,5 في المئة، مما يعني أنها حصلت على فارق 4 نقاط فقط في أسبوعين حسب استطلاع أجراه معهد «إيبسوس/سوبرا ستيريا»، وكان ماكرون يتقدم الأسبوع الماضي، بخمس نقاط (26,5%) على لوبان (21,5%).

كما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إيلاب لحساب قناة تلفزيون (بي.إف.إم)، الجمعة، عن اتجاهات التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون خسر المزيد من الشعبية أمام منافسته المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.