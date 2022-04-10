«775 نسمة، مسجدان، مدرستان، ونادٍ للرياضة».. هذا ما كانت تحتويه دير ياسين، تلك القرية الآمنة الهادئة غربي القدس المحتلة، التي بزغ عليها فجر قاس في التاسع من أبريل عام 1948، كان عنوانه مجازر مروعة ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين العزل.

المذبحة المروعة التي مرّ عليها اليوم 74 عامًا، تركت وراءها إرثًا موجعًا من الضحايا، تراوح وفق إحصاءات فلسطينية بين 250 و300 شهيد فلسطيني، بين رجال ونساء وأطفال رضع، سبقتها موجات من الكراهية ضد الفلسطينيين، وقد اشتعلت أحقاد كثيرة في أعقاب قرار أصدرته المملكة المتحدة بسحب قواتها من فلسطين، فكان لذلك الكثير من التبعات من غياب الاستقرار.

توترات ما قبل العدوان

في تلك الفترة، اشتعلت الصراعات المسلحة بين العرب واليهود في ربيع عام 1948، وقد حقّق العرب بزعامة البطل الفلسطيني عبد القادر الحسيني، تقدّمًا في قطع الطريق الرئيسي بين مدينة تل أبيب وغربي القدس المحتلة، فصار 16% من اليهود في فلسطين في حالة حصار.

كانت الروح المعنوية لليهود انهزامية، فقرروا تشكيل هجوم مضاد على الطرقات الرئيسية، واختاروا قرية دير ياسين لشن هجوم فظيع، شنّته عصابتا شتيرن والأرجون بالهجوم على قرية دير ياسين.

لم يكن اختيار دير ياسين عشوائيًّا، فالقرية على صغر حجمها وقلة عدد سكانها كان من السهل الهجوم عليها، وكان الغرض الأساسي للهجوم هو إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا من الفلسطينيين وقتلهم بطريقة بشعة، بهدف رفع الروح المعنوية للصهانية، وذلك بعد خيبة الأمل الكبيرة التي انتابتهم في أعقاب التقدم العربي في تلك المرحلة.

مجزرة دير ياسين، وقعت في اليوم التالي مباشرة لمعركة القسطل الشهيرة التي استشهد فيها زعيم المجاهدين عبد القادر الحسيني، حيث هجمت عصابات الأرجون (التي كان يتزعمها مناحيم بيجين، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي فيما بعد) وشتيرن ليحي (التي كان يترأسها إسحاق شامير الذي خلف بيجين في رئاسة الوزارة)، وتم الهجوم باتفاق مسبق مع الهاجاناة، وتدافعت تلك العصابات الصهيونية على القرية الآمنة بالدبابات والمدافع وبأعداد كبيرة من الصهاينة.

بحكم التوترات التي كانت سائدة في تلك الفترة، كان يفترض الاستعداد لمجابهة أي هجوم، لكن القدرة المسلحة في القرية الصغيرة الآمنة، وبحسب تقديرات فلسطينية لم يكن بها سوى 85 مسلحًا، وقد كانت الأسلحة التي بحوزتهم تقليدية وقديمة تعود للحرب العالمية الأولى (1914 - 1918).

الفجر القاسي

القوات الصهيونية شنّت هجومًا على المدينة من قطاعات عديدة، حيث دخلت قوات الأرجون من شرق القرية وجنوبها، ودخلت قوات شتيرن من الشمال ليحاصروا القرية من كل جانب ما عدا الطريق الغربي.

سببٌ رئيسٌ في مأساوية ذلك الهجوم كان وقوعه فجرًا، ففوجئ أهل القرية بالعناصر الصهيونية تشن الاعتداءات بوحشية شديدة، تنوعت بين التعذيب والإعدام وبتر الأعضاء وذبح الحوامل، وإلقاء الأطفال - وهم أحياء - من أعلى سور القرية القديم، وإلقاء قنابل لتفجير منازل الفلسطينيين.

اعترافات صهيونية

وقد اعترف قائد عصابة «ليحي» يهوشواع زتلر، أنهم جمعوا جثث القتلى (من الفلسطينيين) في كومة وأحرقوها، فيما أقر ضابط الاستخبارات في «الهاجاناه» مردخاي جيحون، بأن ما جرى كان عبارة عن «مذبحة منظمة» على غرار المذابح التي ارتكبت بحق اليهود في روسيا.

مارست القوات الصهيونية إذلالًا بحق رجال البلدة الآمنين، فتم اقتياد 25 رجلًا وهم على قيد الحياة، في حافلات تابعة للصهياينة، وتم الطواف بهم داخل القدس المحتلة فيما سُمي "طواف النصر"، في مشهد مثّل محاكاة للجيوش الرومانية القديمة، قبل أن يتم إعدام هؤلاء الرجال رميًا بالرصاص، ثم إلقاء الجثث في بئر القرية، وإغلاق بابه لإخفاء معالم الجريمة الوحشية.

وحشية الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، كانت تستدعي توثيقًا ومراقبة ومتابعة من قِبل المنظمات الدولية المعنية، لكن الصهاينة عملوا على إخفاء الأدلة، ومنعت المنظمات العسكرية الصهيونية مبعوث الصليب الأحمر (آنذاك) جاك دي رينييه، من دخول القرية لأكثر من يوم.

كما عمل أفراد الهاجاناه الذين احتلوا القرية، على جمع جثث أخرى وفجروها؛ لتضليل مندوبي الهيئات الدولية، وللإيحاء بأن الضحايا لقوا حتفهم خلال صدامات مسلحة، قبل أن يعثر مبعوث الصليب الأحمر على الجثث التي أُلقيت في البئر فيما بعد.

لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل

بعد المذبحة، فقد لوحظ زيادة كبيرة في الهجرة الفلسطينية إلى بلدان عربية، وكان السبب في ذلك الرعب الشديد من هول المآسي التي عاينها الفلسطينيون بأنفسهم، بينما احتفى المعسكر الصهيوني بما اعتبروه انتصارًا وظنوا أنهم بذلك قد صنعوا التاريخ.

وفي تلك الأثناء، قال مناحم بيجين، إنّ مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها من المجازر الأخرى في تفريغ فلسطين من 650 ألف عربي، لدرجة أنه صرّح: «لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل».

بعد المذبحة بنحو ثلاثة عقود، أعاد الصهاينة البناء في القرية فوق أنقاض المباني الأصلية، وأطلقت أسماء المنظمات الصهيونية «الأرجون، وإتسل، والبالماخ، والهاجاناه» على شوارع المستوطنة التي أُقيمت على أطلال القرية الفلسطينية.

وحشية متواصلة.. وعالم صامت

في حديث هاتفي لـ«الشروق»، يقول الأكاديمي الفلسطيني أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ مثل هذه الجرائم التي ترتكبها "العصابات الصهيونية" تهدف جميعها إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم، وإرعابهم في وطنهم.

ويضيف أن مذبحة دير ياسين، راح ضحيتها مئات الفلسطينيين وتهجير من بقي على قيد الحياة في القرية ومناطق مجاورة لها، لافتًا إلى أنّه في الذكرى الـ74 للمذبحة يقوم الاحتلال بمحاولات يائسة بارتكاب جرائم في مناطق فلسطينية عديدة، وبخاصة في جِنين التي يحاول الاحتلال اقتحامها.

ويشير إلى أنّ العالم أجمع يصمت على جرائم الاحتلال رغم أنها موثقة، على النقيض من تحركه في أعقاب الجرائم التي وقعت خلال الحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من تشابه الجرائم التي تم ارتكابها.

ويرجع الرقب، هذا الأمر إلى أن العالم يسير ويتحرك وفقًا للمصالح، ويذكّر بأن هناك مقابر بالأرقام يوجد بها جثامين فلسطينية لم تُحدد أصحابها، إلى جانب مقابر جماعية دُفِن بها فلسطينيون من دير ياسين وكفر قاسم.

ويُشدد على أن الشعب الفلسطيني لا يزال متشبسًا بالبقاء على أرضه التاريخية بواقع أكثر من سبعة ملايين فلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال فشل في طرد الشعب الفلسطيني من أرضه.