 فرانس 24: نسبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية تقدر بـ26.5% - بوابة الشروق
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فرانس 24: نسبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية تقدر بـ26.5%

أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 8:28 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 8:28 م

أفادت تقديرات أولية، بأن النسبة النهائية للامتناع التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية تقدر بين 24 و26.5%، وفقا لما أوردته قناة "فرانس 24" على موقعها اليوم الأحد.

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى قد بلغت 65% حتى الساعة الخامسة مساء (بتوقيت باريس)، بتراجع قدره 4.4 نقاط مقارنة بانتخابات 2017 (69,42%)، بحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية.

في المقابل، فإن هذا الإقبال يزيد 6.5 نقاط عن ذلك الذي تم تسجيله عام 2002 (58.45%).

ومن المقرر أن تغلق مراكز التصويت في تمام الثامنة مساء اليوم، على أن يتم الإعلان مباشرة عن المرشحين الاثنين اللذين سيخوضان الجولة الثانية في 24 أبريل.

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