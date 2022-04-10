أفادت تقديرات أولية، بأن النسبة النهائية للامتناع التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية تقدر بين 24 و26.5%، وفقا لما أوردته قناة "فرانس 24" على موقعها اليوم الأحد.

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى قد بلغت 65% حتى الساعة الخامسة مساء (بتوقيت باريس)، بتراجع قدره 4.4 نقاط مقارنة بانتخابات 2017 (69,42%)، بحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية.

في المقابل، فإن هذا الإقبال يزيد 6.5 نقاط عن ذلك الذي تم تسجيله عام 2002 (58.45%).

ومن المقرر أن تغلق مراكز التصويت في تمام الثامنة مساء اليوم، على أن يتم الإعلان مباشرة عن المرشحين الاثنين اللذين سيخوضان الجولة الثانية في 24 أبريل.