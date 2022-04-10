 الأهلي يفوز على سبورتنج في أولى مباريات نهائي دوري سيدات الطائرة - بوابة الشروق
الأحد 10 أبريل 2022 12:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الأهلي يفوز على سبورتنج في أولى مباريات نهائي دوري سيدات الطائرة

علي البحيري
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 12:09 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 12:10 ص

فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني حمدي الصافي على نظيرة فريق سبورتنج بنتيجة3-0 ، وذلك في أولى مباريات نهائي دوري سيدات الطائرة في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :25-13 ، 25-20، 25-15.

وتقام بطولة الدوري هذا الموسم بنظام الأفضل من 3  للمرة الأولى.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي الدوري بعد تغلبه على فريق وادي دجلة في نصف النهائي بينما تغلب سبورتنج على فريق الصيد.

ويسعى النادي الأهلي إلى حسم لقب بطولة الدوري بعد فوز الفريق ببطولة كأس مصر على حساب الصيد في منافسات النهائي بعد التغلب عليه في مبارتين متتاليتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك