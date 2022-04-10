الأهلي يفوز على سبورتنج في أولى مباريات نهائي دوري سيدات الطائرة

فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني حمدي الصافي على نظيرة فريق سبورتنج بنتيجة3-0 ، وذلك في أولى مباريات نهائي دوري سيدات الطائرة في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :25-13 ، 25-20، 25-15.

وتقام بطولة الدوري هذا الموسم بنظام الأفضل من 3 للمرة الأولى.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي الدوري بعد تغلبه على فريق وادي دجلة في نصف النهائي بينما تغلب سبورتنج على فريق الصيد.

ويسعى النادي الأهلي إلى حسم لقب بطولة الدوري بعد فوز الفريق ببطولة كأس مصر على حساب الصيد في منافسات النهائي بعد التغلب عليه في مبارتين متتاليتين.