انتخاب رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا زعيما لحزبه

انتُخب رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، زعيما لحزبه "الليبرالي القومي الروماني" المحافظ كما كان متوقعا، اليوم الأحد.

ولم يكن هناك مرشح معارض أمام تشيوكا في مؤتمر الحزب وحصل على 1060 صوتا من أصل 1120 صوتا. وهو يخلف فلورين سيتشو، الذي استقال مؤخرا.

ولم يتمكن سيتشو من فرض نفسه داخل الحزب، ما أدى إلى تغيير القيادة. وكان قد انتخب رئيسا للحزب فقط في سبتمبر 2021.

كان تشيوكا ، وهو رئيس أركان عام سابق وجنرال، رئيسا للحكومة منذ نحو أربعة أشهر على رأس ائتلاف كبير من الحزب الليبرالي القومي الروماني والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الأقلية المجرية (التحالف الديمقراطي للمجريين في رومانيا).