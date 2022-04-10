النواب العراقي: قرار رفع أسعار الوقود أثر سلبا على حياة المواطنين

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، إن قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود وتزامنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر سلبًا على حياة المواطنين ويثقل كاهلهم ويؤدي إلى زيادة كبيرة في نسب البطالة بسبب توقف المصانع عن العمل.

وأكد الزملي -فى بيان للمكتب الإعلامي للزاملي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم الأحد- ضرورة التوصل لحلول مدروسة ترضي المواطن واصحاب المصانع وتخفف من حالة الاحتقان الشعبي.

وكان الزاملي قد التقى مجموعة من المتظاهرين أمام مصفى الدورة فى العاصمة العراقية(بغداد)، والذين جاءوا من مختلف المحافظات للتظاهر ضد قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود.