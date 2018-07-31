 رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 4:20 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 4:20 ص

وجه رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الدكتور عمرو الليثي، بخالص التهانئ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
ونوه الليثي - في خطاب التهنئة - بالملحمة الكبرى التي سطرها رجال القوات المسلحة، على أرض سيناء الغالية، وجادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية، في سبيل الدفاع عن الوطن ورفعته واستقلال أراضيه، وتحرير سيناء الغالية من دنس المحتل.
وأكد أن الذكرى الخالدة ستظل - على مر العصور - مصدر إلهام للجميع، يستلهم منها معاني العزيمة والإصرار على تحدي الصعاب؛ للحفاظ على استقرار الوطن ووحدته.. داعيا الله - عز وجل - أن يحفظ مصر، ويسدد خطى الرئيس السيسي ويوفقه فيما يبذله من إنجازات للوطن الغالي والأمة العربية والإسلامية.

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