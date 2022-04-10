الحوثيون: وقف خطة الطوارئ بشأن النفط في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن

أعلنت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، وقف ما وصفتها بـ"خطة الطوارئ"، وتدشين حالة استقرار التموين النفطي في مناطق سيطرتها.

وقالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الجماعة، إن وقف حالة الطوارئ جاء اثر "تخفيف القيود المفروضة من العدوان(التحالف الذي تقوده السعودية)، على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة(غربي البلاد)، بموجب اتفاق الهدنة".

وحددت شركة النفط، سعر المشتقات النفطية الواصلة عبر ميناء الحديدة، بمبلغ "12600 ريال للجالون الواحد سعة 20 لتر(ما يعادل نحو 23 دولار "، بعد أن بلغت"16000 الف ريال" للجالون جراء الأزمة خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت، أنه تم "احتساب التكلفة الفعلية وفقاً للمتغيرات في مؤشرات البورصة العالمية".

وأرجعت شركة النفط سبب ارتفاع سعر الوقود في اليمن ، "إلى زيادة اسعار الوقود عالمياً بنسبة 33 بالمئة على خلفية الأزمة في أوكرانيا، ونتيجة غرامات التأخير والاحتجاز".

كما أوضحت أن نسب التأمين "لا تزال مرتفعة على وصول الوقود إلى ميناء الحديدة لأن المعلن عنه هدنة مؤقتة وليس وقفاً للعدوان ورفع الحصار ".

وأضافت بالقول "نظراً للتغير الايجابي في أسعار الصرف سيتم اعادة النظر في التكلفة كل عشرة أيام".

يأتي هذا الإعلان، في ظل أزمة خانقة في الوقود شهدتها جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أشهر.

كانت الأمم المتحدة، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن موافقة أطراف الصراع في اليمن، عن هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.

وتضمنت بنود اتفاق الهدنة، توقف كافة العمليات العسكرية براً وبحرًا وجواً، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح بتسيير رحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.