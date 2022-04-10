وزير الرياضة يباشر عمله من مقر العاصمة الإدارية في أولى الخطوات لانتقال موظفي الوزارة

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جولة داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية؛ لمتابعة كل التجهيزات المتوفرة استعدادًا لانتقال الموظفين لمباشرة أعمالهم بالمقر الجديد خلال الفترة المقبلة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة -في بيان اليوم الأحد- أن موظفي الوزارة تفقدوا المقر الجديد وتعرفوا على مكونات المبني، وأعمال التشطيبات النهائية الجارية، وما تم إنجازه من منشآت وتجهيزات للمبنى وفق المواصفات العالمية، تمهيداً لاستلام المكاتب الإدارية ومُباشرة الأعمال في أولى الخطوات للانتقال للعاصمة الإدارية.

وخلال لقاء الوزير بمساعديه ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم وموظفي الوزارة بالمقر الجديد، اطلع على التجهيزات المتوفرة حتى الآن داخل مبنى الوزارة، وأماكن توزيع القيادات وموظفي الوزارة بالمقر الجديد، وآخر التطورات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية، موكداً أن العاصمة الإدارية تعد واحدةً من المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثل نقلة حضارية للبلاد في ضوء الجمهورية الجديدة التي دشنها رئيس الجمهورية.

وأشاد صبحي بمعدل الإنجاز الذي تحقق في مبنى وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً فخره بما يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وأن الحلم المصري شارف على التحقيق وأن الجمهورية الجديدة باتت معالمها واضحة.