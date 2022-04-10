أفغانستان تتسلم دفعة مساعدات مالية جديدة بقيمة 32 مليون دولار





تلقى البنك المركزي في أفغانستان دفعة مساعدات مالية جديدة بقيمة 32 مليون دولار نقدًا؛ وذلك مع استمرار تسليم الأموال من الأمم المتحدة إلى البلاد.



وذكر البنك المركزي في أفغانستان -في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء "خاما بر" الأفغانية اليوم الأحد- أنه تم تسليم الأموال إلى بنك أفغانستان الدولي أمس السبت، معربا عن امتنانه لمساعدات المجتمع الدولي الإنسانية، محثا على إرسال المساعدات إلى أفغانستان من خلال النظام المصرفي.



وأضاف أن تقديم المساعدة من خلال النظام المصرفي من شأنه أن يضمن الشفافية في تقديم المساعدة، ويزيد من تسهيل توزيع المساعدات على المواطنين، معربا عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع جميع المؤسسات المالية والمصرفية في جميع أنحاء العالم.



جدير بالذكر أن صفقة السبت البالغة 32 مليون دولار هي الثالثة في الأيام الستة الماضية، حيث تم تسليم الحزمة الأولى إلى البلاد يوم الثلاثاء الماضي والثانية أمس الأول الجمعة.