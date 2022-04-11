قال البنك الدولي إن الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنسبة 45.1% هذا العام نتيجة للحرب مع روسيا وإيقاف الصادرات للخارج وتأثر دول العالم بذلك خاصة الشرق الأوسط.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية عن البنك الدولي، إشارته في تقرير تقييم الأثر الذي صدر اليوم الأحد، أنه تم إغلاق الشركات في أوكرانيا وتقليص الصادرات وتدمير جزء كبير من القدرة الإنتاجية للبلاد.

وأوضحت القناة أنه وعلى وجه الخصوص، فقد قاد إغلاق عمليات الشحن البحري من أوكرانيا إلى البحر الأسود إلى قطع 90% من صادرات الحبوب في البلاد ونصف إجمالي صادراتها للخارج، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير غير مباشر في جميع أنحاء العالم خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.