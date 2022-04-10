وزير الأوقاف: قرار منع الحج على نفقة الدولة يشمل كل الجهات والمؤسسات الحكومية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ اللجنة العليا للحج اتخذت قرارًا بمنع الحج على نفقة الدولة هذا العام بشكل نهائي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن القرار الأول كان منع الحج على نفقة الأوقاف هذا العام، قبل أن تقرر اللجنة العليا للحج منع رحلات الحج على نفقة الدولة من كل مؤسساتها.



وتابع: «نتفهم الظروف الحالية.. الأوّلى أن يُعالج أحد على نفقة الدولة أو توفير مسكن، والحج على المستطيع بدنيًّا وماليًا ويملك قوت من ينفق عليه حتى يعود من الحج».



وأشار إلى أن البعض يصر على الحج من أجل تُغفر ذنوبه، فذكّرهم بوسائل أخرى تحقق الغرض نفسه، بينها صوم رمضان حق الصيام، وقيامه حق القيام، وكذا قيام ليلة القدر.



وتابع: «الحج يغفر الذنوب بالفعل.. لكن أيهما أولى.. الواجب العيني أم النوافل».