النحاس يرفض المباريات الودية في الاتحاد قبل مواجهة البنك الأهلي

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رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة عماد النحاس، خوض مباريات ودية عقب انتهاء مباراته مع الأهلي بالدوري، والتي خسرها زعيم الثغر بهدف مقابل لاشيء خشية تعرض لاعبيه لخطر الإجهاد أو الإصابات.

وشهد المران الأول للفريق عقب لقاء الأهلي إلقاء محاضرة على اللاعبين طالب خلالها عماد النحاس المدير الفني اللاعبين بنسيان أحداث اللقاء والتركيز في المواجهة المقبله أمام البنك الأهلي.

ومشاهدة لقاءات البنك الأخيرة بالفيديو للتعرف على مواطن القوه والضعف بصفوف الفريق واتجه اللاعبين بعدها إلى خوض التدريبات بالجيم في الوقت الذي انخرط فيه حراس المرمى الأربعة في مران قوى.

كما حرص الكابتن عماد النحاس المدير الفنى على التوجه لملعب الناشئين الذي شهد التدريب الختامى قبل السفر لمواجهة الزمالك والتقى النحاس بالجهاز الفنى للقطاع برئاسة الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم وجهاز ٢٠٠٥ بحضور نائب رئيس القطاع الكابتن محمود عز والمدير الإدارى للفطاع الكابتن جمال بشير.