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وزير الأوقاف يفوز بجائزة برلمان البحر المتوسط لعام 2022

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 4:56 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 4:56 ص

أعلن برلمان البحر المتوسط، فوز وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بجائزته السنوية للعام الحالي 2022؛ تقديرًا لجهوده في نشر ثقافة الحوار والسلام.
وقالت وزارة الأوقاف - في بيان فجر اليوم الأحد، إنها تلقت خطابًا من السفير سيرجيو بيازي سكرتير برلمان البحر المتوسط؛ لإبلاغ وزير الأوقاف بفوزه بجائزة برلمان البحر المتوسط للعام الحالي، كما تلقى وزير الأوقاف خطابا رسميا بهذا الشأن من السفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
من جانبه أعرب وزير الأوقاف عن شكره لبرلمان البحر المتوسط على هذه اللفتة الكريمة، التي تعد تقديرًا لدور الدولة المصرية في نشر ثقافة السلام والحوار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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