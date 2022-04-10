عمران خان: هناك مؤامرة خارجية لتغيير النظام في باكستان

قال رئيس الوزراء الباكستاني المُقال عمران خان، إن «هناك مؤامرة خارجية لتغيير النظام في باكستان»، مؤكدًا أن «الشعب سيدافع عن سيادته وديمقراطيته»، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وصوت مجلس النواب في البرلمان الباكستاني، مساء السبت، بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت مند الصباح بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان، واستمرت قرابة 14 ساعة، كما أن البرلمان سيصوت على رئيس وزراء جديد الاثنين.

وقال رئيس مجلس النواب، إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت. ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

ويعني هذا التصويت أن خان، لم يعد يشغل المنصب، وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب الآن رئيس وزراء جديدا وحكومة.

وقال مصدران مطلعان لرويترز، إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، التقى السبت رئيس الوزراء عمران خان، في خضم أزمة سياسية حول اقتراع برلماني لعزل رئيس الوزراء.

وحاول خان، عرقلة اقتراح بحجب الثقة الأسبوع الماضي، وحل مجلس النواب، لكن المحكمة العليا في باكستان أمرت يوم الخميس، بضرورة إجراء التصويت بحلول اليوم السبت.