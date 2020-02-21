روسيا تأمر بالتحقيق في استفزازات وتصرفات جنود أوكرانيا ضد المدنيين

أعطى رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، أمرا للسلطات الخاصة بالتحقيق في الاستفزازات، التي من المحتمل إجراؤها من قبل القوميين الأوكرانيين، في مدينة إربين الأوكرانية.

ونشر موقع لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية بيانا رسميا، جاء فيه أن «المدير العام للجنة أعطى أمرا بالتحقيق بالاستفزازات والأكاذيب، التي ستحاول الجهات الأوكرانية القيام بها في مدينة إربين»، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» لروسية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن العسكريين الأوكرانيين يستعدون لاستفزاز آخر، لاتهام روسيا بارتكاب عمليات قتل جماعي للمدنيين في مدينة إربين بمنطقة كييف.

كما أصدر رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، تعليمات بالتحقيق في نشاطات وتصرفات الجيش الأوكراني بحق السكان المدنيين.

وجاء هذا القرار بناء على تقارير وزارة الدفاع الروسية، التي قالت إن «جنود الجيش الأوكراني ارتكبوا جرائم ضد المدنيين، بشكل متكرر في العديد من المناطق أبرزها في خاركوف، حيث تعرض السكان المحليون الباقون في المدينة للترهيب من قبل مسلحي التشكيلات القومية».

وأشارت الوزارة إلى أن «المسلحين من التشكيلات القومية قاموا باستفزازات غير إنسانية وتسميم جماعي، لسكان المناطق المحيطة بالمواد الكيميائية السامة». وسيتخذ التحقيق إجراءات لتسجيل شهادات الشهود بشأن هذه الأحداث والتعرف عليهم كضحايا.