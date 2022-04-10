الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يقتربان من التوصل لحل للخلاف بشأن تصاريح الصيد

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يقترب الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن تصاريح الصيد من الانتهاء، بعدما تم منح جميع التراخيص المتنازع عليها للسفن الفرنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز

وقال المفوض الأوروبي لشؤون المصايد فيرجينيوس سينكيفيسيوس للصحيفة "المفوضية تعتزم الاستمرار في بناء علاقة ناجحة وبناءة مع بريطانيا".

وأضاف: "لقد تمكنا من الحصول على معظم التراخيص التي طلبناها "

وذكرت وكالة بلومبرج للانباء أن الجانبين كانا يجريان مباحثات بشأن دخول السفن الأوروبية للمياه البريطانية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي عام 2020.

وكانت باريس قد هددت بالطلب من المفوضية اتخاذ إجراء قانوني بهذا الشأن، حيث أنها تعتبر أن بريطانيا تطلب أدلة كثيرة للسماح للصيادين الفرنسيين الاستمرار في عملهم في المياه البريطانية وفقا لبنود اتفاق الشراكة الجديدة.