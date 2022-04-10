5 تمارين يجب تجنبها عند التعامل مع ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو اضطراب في نمط الحياة يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بأمراض خطيرة إذا تركت دون تشخيص أو علاج لفترة طويلة، لذلك يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى الانتباه إلى مستويات ضغطهم طوال اليوم، وتجنب أي حدث يمكن أن يؤدي إلى زيادة مفاجئة في المستويات، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

ومن جانب آخر، يمكن أن يؤدي التمرين المكثف إلى رفع مستوى ضغط الدم بسرعة، لذلك نشر موقع "سنجل كير" مجموعة من المعلومات حول التمارين التي يجب تجنبها عند الإصابة بإرتفاع ضغط الدم.

* فوائد ممارسة الرياضة عند المعاناة من ارتفاع ضغط الدم

ممارسة الرياضة اليومية لها فوائد صحية عديدة، حتى لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن لأداء تمارين بسيطة مثل المشي السريع والركض واليوجا أن تساعد في تقليل مستوى التوتر وكذلك خفض مستويات ضغط الدم، ولكن بعض الأنشطة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم على الفور، مما يؤدي إلى الدوار وضيق التنفس.

*فيما يلي تمارين يجب تجنبها

-رفع الأثقال

يمكن أن تساعد تمارين القوة في تقوية العظام وتقليل مخاطر الإصابات المرتبطة بالعظام، أما بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يساعد رفع الأثقال في إدارة مستوى ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، فقط إذا تم إجراؤها بشكل محدود، حيث يمكن أن يؤدي التمرين القاسي إلى رفع مستوى الضغط إلى مستوى خطير.

-الركض

يُنصح بالركض والجري المعتدل وركوب الدراجات للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ولكن الركض ليس اختيارًا جيدًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم على الفور.

- غطس سكوبا

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر حدوث ارتفاع مفاجئ في المستوى أثناء الغوص، حيث يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وكلاهما يمكن أن يكون قاتلاً تحت الماء، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تجربة هذه الرياضات المائية.

- القفز بالمظلات

يمكن أن يتعارض ارتفاع ضغط الدم مع قلق ما قبل الرحلة وتغيرات الأكسجين أثناء القفز بالمظلات، حيث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى ضغط الدم.

- سكواش

الاسكواش هو تمرين مكثف يتطلب الجري والتحرك بسرعة، ويمكن أن يؤدي أداء مثل هذه التمارين أثناء الإصابة بارتفاع ضغط الدم إلى ارتفاع سريع في مستوى ضغط الدم ويعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية.