وزير العمل الأردني: لا نقاش حاليا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

صرح وزير العمل الأردني نايف استيتية بأنه لا نقاشات حاليا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.

وقال، في حديث لقناة "المملكة" الأردنية، إن القطاع الخاص جزء رئيسي وشريك أساسي في برنامج التشغيل الوطني، موضحا أنه بعد 30 يوما من الآن سيبدأ الشباب بوضع مؤهلاتهم على منصة "تشغيل"، ليبدأ بعد ذلك التشبيك بين الوظائف المتاحة وبين الشباب على حسب مؤهلاتهم.

وعن الضمانة في بقاء المسجلين في الوظيفة بعد انتهاء العقد المحدد للعامل بعام، قال: "لا يوجد ضمان لبقاء المشتغلين بعد انتهاء العقد المحدد بعام إلا الشاب المشتغل ذاته، من حيث تطويره لنفسه ومن حيث التزامه بالعمل وسلوكه ومهارات الاتصال مع الآخرين في العمل ومدى قابلية المرونة خلال العمل".