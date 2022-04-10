علق الإعلامي أحمد موسى، على التسجيل الذي عرضه مسلسل «الاختيار 3» لاجتماع ثلاثي بين الرئيس الراحل محمد مرسي والمشير طنطاوي، عندما كان وزيرًا للدفاع، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسًا لجهاز المخابرات الحربية آنذاك، إن هذا اللقاء كان خطيرا.

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الرئيس الراحل هدد وزير الدفاع في مقر المخابرات الحربية، بحضور مدير المخابرات، معقبًا: «هنا نترحم على روح البطل المشير طنطاوي.. هذا الرجل أنقذ مصر».

وتابع: «الإخوان كانوا هيولعوا البلد عشان كرسي، محمد مرسي بنفسه قال هنولع مصر»، مضيفًا أن الجماعة يهمها مصلحتها فقط، حتى إذا كان على حساب الدولة.

وذكر أنه كان هناك 50 شخصًا مرتدين أحزمة ناسفة ضمن الآلاف التي كانت متواجدة في ميدان التحرير، ليفجروا أنفسهم حال فوز المرشح الرئاسي أحمد شفيق أمام محمد مرسي، ومنهم صحفي في جريدة الأهرام ومازال متواجد حتى الآن.

وأكد أن الأخطر هو تحدث الرئيس الراحل محمد مرسي بهذه الخطط أمام وزير الدفاع ومدير المخابرات الحربية، قائلا: «الموضوع مش سر، ده صوت وصورة، اسمع وافهم بلدك كانت رايحة على فين».

ووصف حلقة اليوم من مسلسل «الاختيار 3»، بأنها مفاجأة خطيرة للغاية، بل أخطر مفاجأة تقدم للعالم بأكمله، مضيفًا: «متخيل محمد مرسي المجنون ده رايح يقول لوزير الدفاع الغي حكم المحكمة الدستورية العليا!».

وأذاع مسلسل الاختيار في حلقته الثامنة، تسجيلا يعود إلى يوم يوليو 2012 قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بأسبوع، جمع بين المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري، بحضور اللواء عبدالفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات الحربية -آنذاك- وعضو المجلس العسكري، مع المرشح الرئاسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة محمد مرسي.

ظهر بالتسجيل، المرشح محمد مرسي، وهو يحذر مما أسماه «تغيير نتيجة الانتخابات»، ذاكر أن ذلك قد يؤدي إلى موجة «إضرام نيران» -حسب تعبيره- ليرد المشير، محذرا من هذا السيناريو ومن آثاره، منوهًا أن البعض يخطط لهذا الأمر.. وفيما يلي نص الحوار:

- مرسي: نتيجة الانتخابات لو اتغيرت هيحصل موجة «إضرام نيران»

= المشير طنطاوي: لو جهة ما حاولت تضرم النيران في البلد هتكون «مصيبة».. وعاوزك تاخد بالك، وتعرفهم إن مفيش داعي للحاجات دي. أعرف أن هناك تخطيط.. وخد بالك.

- مرسي: ولكن هذا البعض يتحدث عنه وليس خطط

= المشير طنطاوي: لا يوجد خطط في هذا الأمر.. البعض بيخطط، وخد بالك.

وتطرق مرسي للحديث مع المشير طنطاوي، إلى المطالبة بإلغاء قرار المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس النواب في تاريخ 14 يونيو 2012؛ الأمر الذي رفضه وزير الدفاع بشكل نهائي، وفيما يلي نص الحوار الذي أذيع.

- مرسي: الأمر الآخر هو البرلمان

= المشير طنطاوي: لا لا هذا أمر منتهي.. ده قرار محكمة وليس قراري.

- مرسي: أنت من أصدرت قرار حل البرلمان

= المشير طنطاوي: لا لست من أصدرت القرار.. ده قرار محكمة.. والتنفيذ شيء أخر.. وأنت تطلب مني إلغاء حكم محكمة وأنا لن أفعل ذلك.

- مرسي للمشير طنطاوي: الناس إذا حست إن قرار المحكمة لن يتم إلغاؤه..

= المشير مقاطعًا: ناس مين؟

- مرسي: الشعب المصري اللي إحنا وسطه

= المشير طنطاوي: لا لا الشعب المصري مش كده.. وده قرار محكمة.. وكل أعضاء المجلس العسكري يرفضوا هذا الطب.