مصادر سورية: إصابة عدة أشخاص بانفجار سيارة في مدينة الباب

أفادت مصادر سورية اليوم الأحد بإصابة عدة أشخاص بجروح جراء انفجار سيارة عند مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي ، الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية الموالية لتركيا.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم، عن مصادر قولها إن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت قرب أحد الحواجز على مدخل مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وبدوره، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز الراعي التابع للفصائل الموالية للحكومة التركية، الأمر الذي أدى لحدوث خسائر بشرية.

وتخضع منطقة الباب في سوريا، شمال شرق حلب، لسيطرة فصائل موالية إلى تركيا منذ عام 2016 عندما استولت على بلدات على طول الحدود السورية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي جماعة مسلحة صنفتها الحكومة التركية كمنظمة إرهابية على صلة بالمتمردين الأكراد داخل تركيا.