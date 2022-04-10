 تونس: صدور مرسوم مؤسسة فداء الخاص بضحايا الاعتداءات الإرهابية - بوابة الشروق
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تونس: صدور مرسوم مؤسسة فداء الخاص بضحايا الاعتداءات الإرهابية

تونس - أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 11:43 ص

نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية "الرائد" المرسوم عدد 20 المتعلق "بمؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

وتضمن المرسوم 39 فصلا موزعة على 5 عناوين وهي: الأحكام العامة و"مؤسسة فداء"، وكذلك ما يتعلق بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة.

وكان مجلس الوزراء قد نظر في مشروع هذا المرسوم أمس السبت، وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه مقترح كان تقدم به منذ عام 2013.

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