قطر: تأسيس شركة جديدة في مجال إدارة الأصول الإسلامية

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أعلنت شركة قطر للتأمين و"كيو إنفست: المصرف الاستثماري اليوم الأحد تأسيس شركة جديدة قطرية متخصصة في مجال إدارة الأصول الإسلامية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم، تمثل الشركة الجديدة المملوكة بشكل مشترك لكل من شركة قطر للتأمين و"كيو إنفست"، تحالفا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية يخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

وستستفيد هذه الشركة من خدمات إدارة الأصول التي توفرها شركة "ايبيكيور إنفستمنت مانجمنت" المحدودة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لقطر للتأمين.

وتمتلك "ايبيكيور إنفستمنت مانجمنت المحدودة" سجلا استثماريا حافلا وتدير أصولا استثمارية متنوعة لعملائها، تقدر قيمتها بأكثر من 7 مليارات دولار أمريكي.

وسيقدم "كيو إنفست" الخدمات المساندة اللازمة للشركة الجديدة، وستخضع العملية لموافقات الهيئات التنظيمية والمؤسسات ذات الصلة.

وتعتزم شركة "قطر للتأمين" و"كيو إنفست" التعاون لإنهاء الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2022.