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روسيا تخصص 4.8 مليون دولار لبدء إنتاج عقار مير-19 المضاد لفيروس كورونا

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موسكو - أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 3:29 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 3:29 م

 


أعلنت الحكومة الروسية أنها ستخصص 387 مليون روبل (4,8 مليون دولار) لبدء إنتاج عقار (مير-19) المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء -في بيان اليوم الأحد- إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع مرسومًا في هذا الشأن، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وجاء في البيان "سيتم تخصيص ما يصل إلى 387 مليون روبل لتحديث الخطوط التكنولوجية اللازمة للإنتاج الضخم لعقار فيروس كورونا (مير-19)، ووقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مرسومًا خاصًا بذلك".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية أعلنت في 22 ديسمبر الماضي عن تسجيل عقار (مير-19) الذي أنتجته الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية لعلاج عدوى فيروس كورونا والوقاية منها.. وقالت الوكالة إنه يوقف تكاثر الفيروس ويمنع الإصابة الحادة بكوفيد-19 وكذلك الالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

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