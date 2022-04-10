الأورمان: توزيع 30 ألف كيلو جرام لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان توزيع 30 ألف كيلو جرام لحوم على 15 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن محافظة الدقهلية الأكثر احتياجاً، وذلك تزامناً مع شهر رمضان الكريم.

وقال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن الجمعية خصصت 30 ألف كيلو جرام لحوم، بالإضافة إلى كراتين رمضان التي تحتوي على سلع ومواد غذائية، وتم توزيعها خلال شهر رمضان الكريم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الدقهلية.

وأوضح شعبان، أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى والبحث الميداني الذي يقوم به فرع الجمعية بالمحافظة ووفقا لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظا على حقوقهم.

ولفت إلى أن عملية التوزيع تشمل قرى مراكز محافظة الدقهلية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.