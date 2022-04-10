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نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية لا تزال أقل مما كانت عليه في عام 2017

(د ب أ)
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 8:34 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 8:34 م

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 65% في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) انخفاضا من 4ر69% في نفس التوقيت خلال انتخابات 2017.

وفي عام 2002 المنخفض تاريخيا، بلغت النسبة 4ر58% فقط.

وتم تسجيل حوالي 8ر48 مليون ناخب مؤهل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية هذا العام. ومراكز الاقتراع في فرنسا مفتوحة حتى الساعة 7 مساء، بينما في بعض الأماكن، أمام الناخبين حتى الساعة 8 مساء للإدلاء بأصواتهم.

وتوقعت استطلاعات الرأي مؤخرا أن ما يصل إلى 30% من الناخبين المسجلين يمكن أن يمتنعوا عن التصويت هذا العام.

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