نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية لا تزال أقل مما كانت عليه في عام 2017

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 65% في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) انخفاضا من 4ر69% في نفس التوقيت خلال انتخابات 2017.

وفي عام 2002 المنخفض تاريخيا، بلغت النسبة 4ر58% فقط.

وتم تسجيل حوالي 8ر48 مليون ناخب مؤهل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية هذا العام. ومراكز الاقتراع في فرنسا مفتوحة حتى الساعة 7 مساء، بينما في بعض الأماكن، أمام الناخبين حتى الساعة 8 مساء للإدلاء بأصواتهم.

وتوقعت استطلاعات الرأي مؤخرا أن ما يصل إلى 30% من الناخبين المسجلين يمكن أن يمتنعوا عن التصويت هذا العام.