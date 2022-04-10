تعليم الإسكندرية: تقسيم إدارة المنتزه إلى إدارتين بقرار المحافظ أول سبتمبر

قالت مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية، في بيان لها اليوم الأحد، إنه أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارًا برقم 119 لعام 2022 بشأن تقسيم إدارة المنتزه التعليمية إلى إدارتين تعليميتين من المستوى الأول، وهما إدارة المنتزه أول، وإدارة المنتزه ثان طبقا للتوزيع الجغرافي، على أن يتم البدء بالعمل بالإدارتين اعتبارًا من 1 / 9 / 2022 لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 لخدمة العملية التعليمية، على أن تتولى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تنفيذ القرار بشأن تشغيل الإدارة المستحدثة، والإشراف على المدارس التي تقع بنطاق هاتين الإدارتين وإخطار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستحداث إدارة تعليمية لإعمال شئونها.

ومن جهته توجَّه الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بالشكر للمحافظ لموافقته على مذكرة العرض المقدمة من تعليم الإسكندرية بتقسيم إدارة المنتزه إلى إدارتين، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر استمر لعدة سنوات حتى أصبح واقعا.

وأوضح أن عدد مدارس إدارة المنتزه تجاوز 698 مدرسة بأكثر من 8656 فصلا، بالإضافة إلى الإنشاءات الجاري العمل بها، مما يؤكد صعوبة متابعة جميع المدارس بشكل دوري بما يؤثر بالسلب على حسن سير وأداء العملية التعليمية.

كما تضمَّن القرار إنشاء مبنى إدارة تعليمية مخصص لها قطعة أرض بمساحة 400 متر بأرض الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بحي المنتزه أول بقرار مجلس تنفيذي رقم 14 لعام 2019 لتيسير المتابعة وتحسين أداء العملية التعليمية.